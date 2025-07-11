В Магнитогорске турагента будут судить за хищение 10 млн рублей у клиентов

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, присвоении и растрате денег клиентов туристического агентства. Обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 160 УК РФ утвердила прокуратура Ленинского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го сотрудница туристического агентства Nextour, офис которого находится на улице Ленина в Магнитогорске, получала от клиентов деньги на приобретение путевок, но туры при этом не бронировала. Таким образом, по данным прокуратуры, она похитила около 10 млн руб. у 49 человек.

Кроме того, в декабре 2022 года турагент не вернула туристу более 158 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку, присвоив себе деньги, считает следствие. Также, в сентябре 2024 года, горожанка, используя доверительные отношения с клиентом турагентства, оформила заем на сумму 1,1 млн руб., изначально не намереваясь возвращать средства, которые впоследствии похитила.