Минтранс Башкирии ищет перевозчика для 258-го маршрута за 153 млн рублей

Подведомственное региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства ГКУ «Центр организации перевозок Башкирии» (ЦОП РБ) на открытом конкурсе выберет перевозчика для автобусного маршрута 258П. Победитель конкурса определится 25 июля, а с 4 августа новый перевозчик должен приступить к исполнению госконтракта, следует из публикации на сайте госзакупок.

Межмуниципальный автобусный маршрут следует по Уфе и Уфимскому району — от Инорса до улицы Ивана Спатара на северо-западе Демы. По пути автобусы проезжают, в числе прочих, через Черникову, по проспекту Октября, улицам 50-летия СССР, Менделеева и Правды.

Контракт будет действовать до 21 февраля 2026 года. За это время перевозчик получит из бюджета Башкирии до 153,3 млн руб. Стоимость проезда и провоза багажа установит госкомитет Башкирии по тарифам, при этом льготники смогут рассчитывать на скидки.

С августа прошлого года маршрут 258П обсдуживает ООО «Автомиг». Контракт с компанией истекает в начале сентября.

Идэль Гумеров