«Евгений Онегин» Юрия Башмета, «Кин-дза-дза!» и «Блестящие»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать виниловую запись альбома Ринго Старра и концерт JazzMasters. В музеях — узнать о подготовке в «Олимпиаде-80» и увидеть работы современных художников на выставке «Игра в порядок». На фестивалях — услышать группу «Блестящие» и увидеть спектакль Юрия Башмета с Константином Хабенским. В кино — покажут оперу «Дзеффирелли: Травиата», мультипликационный фильм «Акира» и фильм «Кин-дза-дза!». А лекторы расскажут об армянском наиве, хорророведении и о том, куда делись воробьи и пчелы. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в летнем кинотеатре

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Зрители в летнем кинотеатре

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

У ККТ «Космос» 12 июля пройдет праздничное открытие кинотеатра под открытым небом «T2 Спот». На нем выступит группа Bulgakov Band, в которую входят участники официальных международных трибьют-шоу Radio Queen и ABBA Mia. Затем под зажигательный диджей-сет преподаватели школы танца MaxDance проведут мастер-класс для собравшихся. Кинотеатр начнет работать уже с 11 июля и до 24 августа. Вход свободный.

В Музее андеграунда 15 июля пройдет «час винила», на котором можно будет услышать альбом Ringo Ринго Старра. Мероприятия проведет ведущий программ на радио Rock Arsenal, главный редактор журнала «Эплоко» Алексей Коршунов.

В клубе EverJazz 18 июля пройдет концерт JazzMasters, на котором выступят Сергей Пронь, Виталий Владимиров и резиденты EverJazz. Музыканты сыграют классические и известные джазовые стандарты, а также авторские композиции. Стоимость билетов — от 1 тыс. до 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы Сергея Лаушкина

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Работы Сергея Лаушкина

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

Ельцин-центр 13 июля организует встречу в мастерской современного уральского художника Сергея Лаушкина, который в своих работах исследует «ступенчатые ритмы». На встрече в мастерской художника можно будет увидеть его работы разных лет и проследить изменение его метода, а также узнать больше про паблик-арт и его создание в Екатеринбурге. Стоимость — 350 руб.

В Ельцин-центре 15 июля откроется выставка из серии «История одного экспоната». В витрине можно будет увидеть документы о процессе подготовки к «Олимпиаде-80», сувениры с олимпиадной символикой. Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 17 июля откроется выставка «Играя в порядок» проекта «Андеграунд: новая волна». На экспозиции будут представлены работы резидентов школы-студии Льва Хабарова. По утверждению создателей выставки, они воплощают идею негэнтропии – сопротивления хаосу и распаду, а работы продолжают традиции уральского андеграунда и исследуют связь между эмоциональным состоянием и его ритмической организацией. Вход — 400 руб.

Спектакли

В Музее андеграунда 18 июля покажут спектакль «Амнезия». Зрители находятся с героями в одной комнате и становятся невольными соучастниками действия. Герои живут вместе десять лет, но постоянно возвращаются в разговорах к одному и тому же моменту, это спектакль о любви, которая становится хронической болью. Билеты стоят 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Блестящие»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Группа «Блестящие»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фестивали

В парке Маяковского в Екатеринбурге 12 июля откроется «Урал Футбол Фест», хедлайнером станет группа «Блестящие». В программе фестиваля — турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу, паблик-ток с Александром Мостовым и выступление кавер-группы «Нелегалы». Участники смогут попробовать себя в роли комментатора матча в прямом эфире.

В Алапаевске 12 июля пройдет фестиваль «Путь Чайковского», куда приедут дирижер Юрий Башмет, Константин Хабенский, актриса Московского художественного театра Ольга Литвинова, ведущие солисты московских и петербургских оперных театров, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Симфонический хор Свердловской филармонии, который исполнит произведения Петра Чайковского, Сергея Танеева и Альфреда Шнитке. Затем покажут авторский спектакль Юрия Башмета «Евгений Онегин».

На набережной реки Исеть в Екатеринбурге 13 июля откроется фестиваль «Лето с РМК». Гости смогут увидеть спектакль театра «Пиноккио» «Заяц, Лиса и Петух», мультфильм «Руслан и Людмила. Больше чем сказка», поучаствовать в программе о добрых делах от аниматоров и пообщаться с аллергологом-иммунологом. В первую неделю фестиваля пройдут концерты, открытая тренировка «Уральского Халка» Ивана Штыркова, день аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 12 июля покажут оперу «Дзеффирелли: Травиата» на итальянском языке с русскими субтитрами. Оперу представит музыкальный и театральный критик Лариса Барыкина. Трагическая и яркая история Виолетты Валери помещена в роскошные исторические декорации и передана оркестром Метрополитен-оперы под дирижерством Джеймса Ливайна. На сцене — Тереза Стратас и Пласидо Доминго, в ролях заняты артисты Большого театра. Билеты на показ — 600 руб.

В кинозале Ельцин-центра 13 июля покажут фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» о том, как прораб и студент случайно оказываются на планете Плюк. Показ проходит в рамках программы «П40», рассказывающей об эпохе перестройки и том, как она сказалась на современности. Вход свободный.

В кинозале Ельцин-центра до 16 июля продлится показ анимационного фильма Кацухиро Отомо «Акира» на японском языке с русскими субтитрами. По сюжету в 1988 году, тогда же, когда он вышел на экраны, в Японии происходит взрыв, которые дает начало третьей мировой войне. Через 31 год на руинах города вырастает Нео-Токио, в котором подросток Тэцуо обретает сверхъестественные способности, несущие угрозу для всего города. Его друг Канэда пытается выяснить правду, связанную с военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира. Стоимость билетов — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Живопись Нины Габриэлян

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Живопись Нины Габриэлян

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Лекции

В Музее наивного искусства 12 июля пройдет лекция «От розового города до Красной площади: Армянский наив». Заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко покажет, как в армянском искусстве отражаются народные традиции, поэтическая самобытность и трагичная судьба этого народа. Посетители увидят работы Гаянэ Шушеци, Нины Габриэлян, Константина Мурадова, Вагана Сакияна и других художников. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Музее наивного искусства 13 июля состоится лекция «Мастерская художника. Павел Леонов — главный наивный художник». Куратор фестиваля «Иное/Наивное» Яна Таушканова расскажет о сложном, но ярком жизненном пути художника, в котором были и живопись на кусках мешковины, и выставки в крупнейших городах Европы, а также о стиле художника, который в своих работах смешивал воображаемое с реальным. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Ельцин-центре 15 июля пройдет лекция про хорророведение. Художница Ксения Маркелова расскажет про методологию жанра хоррора в кинематографе, который она встраивает и в свою художественную практику. Лектор покажет фрагменты фильмов ужасов как со знакомыми клише, так и с экспериментальными приемами. Вход — 250 руб.

В лектории Ельцин-центра 18 июля пройдет лекция Ильи Гомыранова «Биоразнообразие. Куда исчезли пчелы и воробьи?». Лектор расскажет, как недостаток биоразнообразия может привести к апокалипсису и кто виновен в массовом исчезновении видов. Стоимость посещения — 600 руб.

Анна Капустина