В Самарской области сельчанин осужден за спил трех кленов

В Нефтегорском районе суд вынес приговор 33-летнему сельскому жителю. Он обвинялся по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года знакомый подсудимого попросил его спилить лишние ветки у деревьев. Однако гражданин спилил деревья полностью. При этом он не учел, что клены находились на территории местного лесничества.

«Своими действиями он причинил экологический вред, а также материальный ущерб государству в размере 268 338 руб.»,— заявили в надзорном ведомстве.

Суд назначил «лесорубу» наказание в виде 1 года лишения свободы условно. При этом его бензопила конфискована в доход государства. Причиненный ущерб взыскан на основании гражданского иска.

Алексей Алексеев