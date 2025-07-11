Жители Дании защитят свои лица

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как новый законопроект поможет гражданам Дании защититься от цифровых подделок в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Инновационный законопроект предоставит гражданам страны возможность требовать от социальных сетей удаления цифровых подделок с их изображением. Для этого на дипфейки распространят закон об авторском праве, таким образом, предметом такого права станет человеческое лицо. Авторы идеи отмечают, насколько искусственный интеллект изменил нашу действительность. Самые разные умные инструменты способны онлайн за секунды сгенерировать фото или видео с участниками, имитирующими реальных людей. Чтобы обучать системы, конечно, используются массивы данных, в том числе реальные фотографии в интернете.

Фейковые изображения становятся еще большей проблемой, когда оказываются в порнографических материалах или всплывают в мошеннических схемах. Исключение, впрочем, хотят предусмотреть для сатирических картинок и социальной критики. Газета The New York Times замечает, что датский законопроект станет новым шагом в борьбе с дезинформацией и в целом в защите людей от негативных последствий развития AI-сервисов. Технологии опередили законодательство, и для правительств наступает время переосмыслить основные права в цифровую эпоху. Сторонники документа верят, что на Данию посмотрят и другие страны Европы, впоследствии переняв практику.

Скептики же напоминают, что закон о защите права на собственное лицо пока будет действовать только в Дании, а этого крайне мало, чтобы защитить интернет-пользователей от различных угроз, да и сами угрозы могут стремительно трансформироваться. Подозреваю, что сложности возникнут и в судах: придется назначать немало экспертиз для подтверждения того, является ли фейком конкретное изображение или нет. К этому придется технологически подготовиться. Тем временем в TikTok новый тренд: пользователи с энтузиазмом публикуют селфи со знаменитостями. По специальному промпту они создают размытые, будто сделанные случайно на улице фото с собой и кем-то еще от Дональда Трампа до принцессы Дианы. Так что борцам за право на лицо буквально каждую минуту прибавляется работы.

Яна Лубнина