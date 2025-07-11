Экс-главе «Промгидромеханизации» дали три года по делу о ремонте общежития МГУ

Суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего генерального директора АО «Промгидромеханизация» («ПГМ») Андрея Спирина. Ему также назначен трехлетний испытательный срок.

Андрея Спирина признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Фигуранту также запретили на полтора года занимать должности в органах госвласти, сообщили в военных органах СКР.

Господин Спирин в 2022 году поручил подконтрольной ему ООО «КвэстаКонстракшн» провести капитальный ремонт общежития МГУ имени М.В. Ломоносова. Для этого использовались деньги, которые «ПГМ» получила от Минобороны для строительства объектов. В результате эти объекты построены не были.

АО «Промгидромеханизация» зарегистрировано в Москве. Предприятие занимается строительством и реконструкцией аэропортов и аэродромов. Компания также строит дороги и мосты, производит бетон.

Никита Черненко