В Башкирии суд приговорил авиадебошира к трем годам условно

Уфимский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Установлено, что в марте этого года нетрезвый фигурант уголовного дела на борту самолета, летевшего из Уфы в Пхукет, встал со своего места, ходил по салону, «громко выражался нецензурной бранью в отношении неопределенного круга пассажиров и бортпроводников, тем самым причинив им моральный вред», указано в сообщении. Также подсудимый попытался открыть дверь самолета, требуя посадить его в аэропорту другой страны, чем создал угрозу безопасности полета. Бортпроводники и пассажиры скрутили нарушителя.

Подсудимый полностью признал вину.

Майя Иванова