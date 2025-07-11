Росприроднадзор добивается взыскания с ООО «Центр Спас» 153 млн руб за ущерб, причиненный почвам в Республике Марий Эл. Компания загрязнила нефтепродуктами участок площадью 1,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор требует 153 млн рублей за загрязнение почв в Марий Эл

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Росприроднадзор требует 153 млн рублей за загрязнение почв в Марий Эл

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Загрязнение зафиксировали инспекторы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по обращениям граждан. Пораженный участок находится в поселке Зеленая Роща Советского района. На момент правонарушения территория находилась в аренде у компании, зарегистрированной в Татарстане.

Материалы проверки направлены в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

По данным ресурса БФО, ООО «Центр Спас» зарегистрировано в Альметьевске в 2014 году. Основной вид деятельности компании — сбор отходов. По данным за 2022 год, выручка организации составила 27 млн руб, при чистой прибыли в 28 тыс. руб.

Анар Зейналов