Росприроднадзор требует 153 млн рублей за загрязнение почв в Марий Эл
Росприроднадзор добивается взыскания с ООО «Центр Спас» 153 млн руб за ущерб, причиненный почвам в Республике Марий Эл. Компания загрязнила нефтепродуктами участок площадью 1,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Росприроднадзор требует 153 млн рублей за загрязнение почв в Марий Эл
Фото: Пресс-служба Росприроднадзора
Загрязнение зафиксировали инспекторы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по обращениям граждан. Пораженный участок находится в поселке Зеленая Роща Советского района. На момент правонарушения территория находилась в аренде у компании, зарегистрированной в Татарстане.
Материалы проверки направлены в Арбитражный суд Республики Марий Эл.
По данным ресурса БФО, ООО «Центр Спас» зарегистрировано в Альметьевске в 2014 году. Основной вид деятельности компании — сбор отходов. По данным за 2022 год, выручка организации составила 27 млн руб, при чистой прибыли в 28 тыс. руб.