Миллион рублей и 4 тысячи долларов отдала мошенникам нижегородская пенсионерка

В Нижнем Новгороде 72-летняя жительница отдала мошенникам накопленные 970 тыс. руб. и 4 тыс. долларов. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, злоумышленники по телефону убедили пенсионерку, что ей якобы грозит уголовная ответственность за перевод денег в недружественную страну. Потерпевшая отдала накопления курьеру и собралась снять больше денег, но сотрудница банка, увидев растерянность клиентки, позвонила ее родственнице, и дополнительных потерь удалось избежать.

Полицейские задержали 21-летнего курьера-посредника. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Елена Ковалева