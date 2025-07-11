«Россети Тюмень» подключили к сетям два учреждения культуры в Тюменской области

«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям двух досуговых центров в Вагайском и Тобольском районах Тюменской области. Энергетики обеспечили для культурных учреждений выдачу 48 кВт мощности.



Модернизация существующих и строительство новых досуговых площадок в регионах проходят в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Электричество получили современное досуговое пространство купольного типа на 49 посадочных мест в селе Кутарбитка Тобольского района и восстановленный после паводка дом культуры в селе Аксурка Вагайского района. Для присоединения досугового центра в Кутарбитке специалисты возвели воздушную линию электропередачи 0,4 кВ. Качество и количество передаваемого учреждениям энергоресурса контролируют интеллектуальные приборы учета.

Техприсоединение к электросетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»