«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в микрорайоне Новые Ляды

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнят гидравлические испытания тепловых сетей в микрорайоне Новые Ляды Свердловского района Перми. Это обязательная часть подготовки теплоснабжающей инфраструктуры территории к отопительному сезону 2025/26. Работы проводят специалисты района котельных № 2, которые до холодов подготовят к несению нагрузок 100 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Орджоникидзевском и Свердловском районах города Перми.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей краевой столицы. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Обязательная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность проводится ежегодно по заранее составленному графику. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок. На следующей неделе профилактика продолжится во всех районах Перми.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Работы на тепловых сетях специально синхронизированы с проведением ремонтов на внутридомовых коммуникациях, чтобы сокращать время отключений горячей воды. Графики заранее отправляются в обслуживающие компании – УК и ТСЖ. Напоминаем пермякам, что о сроках профилактики в домах жителей информируют управдомы», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 14.07.2025-18.07.2025

ул. Б. Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58, 58б;

ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54;

ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Охотников, 1а, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 34;

ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;

ул. Полтавская, 1, 2, 3а, 5, 7, 8, 9, 10, 33;

ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51;

ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;

ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. 4-й Пятилетки, 2а.

ул. Автозаводская, 82;

ул. Закамская, 58а, 60а, 62, 66, 83, 85;

ул. Кировоградская, 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68а, 68/1, 68/2, 72, 73а,

ул. Л. Липатова, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 17а, 18, 19, 20, 22;

ул. Магистральная, 86а;

ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а;

ул. И. Шишкина, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Пензенская, 75;

Гидравлические испытания 14.07.2025-28.07.2025

ул. Н. Островского, 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93б, 93в, 93д, 95, 99, 107, 119;

ул. В. Белинского, 7, 31;

ул. Сибирская, 94;

ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25;

ул. А. Пушкина, 1, 3, 5, 6;

ул. Н. Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44;

ул. А. Луначарского, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3в, 4;

ул. К. Тимирязева, 11, 15, 23;

ул. М. Горького, 38, 40, 42, 66, 72, 72а;

ул. Революции, 12, 14, 16, 18;

ул. С. Клименко, 24;

ул. Екатерининская, 27, 31, 33, 35;

ул. Геологов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11/1, 11/2;

ул. Космонавта Леонова, 60, 62а, 64, 66, 68, 68б;

ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 31, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52;

ул. Композитора Глинки, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15.

мкр Новые Ляды

ул. 40 лет Победы, 7, 10, 10а, 12, 16, 20;

ул. Весёлая, 2, 5;

ул. Мира, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Молодёжная, 6, 7, 8;

ул. Н. Островского, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 85а;

ул. И. Крылова, 63;

ул. Транспортная, 2.

Гидравлические испытания 15.07.2025-29.07.2025

ул. А. Карпинского, 79, 81, 83, 85а, 87, 87а, 87г, 100а, 108, 110, 112, 112а, 112/1;

ул. Подводников, 9, 9а, 11, 20, 80, 88б;

ул. Самолётная, 60, 62, 62а;

ул. Советской Армии, 72, 93;

проспект Декабристов, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33/3, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43;

ул. В. Засулич, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

ул. Молодогвардейская, 37.

Гидравлические испытания 16.07.2025-30.07.2025

ул. ДОС, 1, 3;

ул. 1-я Лесопарковая, 6.

Гидравлические испытания 17.07.2025-31.07.2025

ул. Советской Армии, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 31, 33, 33/1, 33/2, 36;

ул. Мира, 18, 20;

шоссе Космонавтов, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 131а;

ул. 9 Мая, 1, 3, 27;

ул. Кавалерийская, 2, 3, 3а, 4, 5, 18;

ул. Н. Баумана, 7, 8, 11/15, 12, 15;

ул. П. Чайковского, 20, 35а;

ул. А. Семченко, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Танкистов, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»