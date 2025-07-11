Турчак и Беглов посетили похороны Старовойта

Похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге посетили глава Алтая Андрей Турчак, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков (слева) и глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков (слева) и глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На траурную церемонию также пришли замминистра транспорта Виктор Тимофеев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бывший заместитель главы администрации губернатора Валерий Калугин, бывший глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.

Полина Мотызлевская