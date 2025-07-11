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Турчак и Беглов посетили похороны Старовойта

Похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге посетили глава Алтая Андрей Турчак, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент «Ъ».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков (слева) и глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков (слева) и глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков (слева) и глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На траурную церемонию также пришли замминистра транспорта Виктор Тимофеев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бывший заместитель главы администрации губернатора Валерий Калугин, бывший глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Похороны Романа Старовойта

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Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Траурная процессия

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия на месте погребения

Траурная процессия на месте погребения

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны бывшего министра транспорта России

Похороны бывшего министра транспорта России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Цветы на могиле Романа Старовойта

Цветы на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия на месте погребения

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны бывшего министра транспорта России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Цветы на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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