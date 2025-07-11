В Екатеринбурге в Музее андеграунда открылась выставка «Neverland Ground», объединившая работы молодых художников Урала. Проект выполнен в формате тотальной инсталляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева Следующая фотография 1 / 3 В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева В Музее андеграунда открылась выставка молодых художников «Neverland Ground» Фото: Полина Бабинцева

Название выставки отсылает к Неверлендии Питера Пэна, но здесь «Неверленд» показан через призму взросления и изменчивости восприятия. Как пояснили организаторы, мир, в который окунаются авторы, разрушен, но одновременно наполнен символами, воспоминаниями, внутренними травмами.

Концепция выставки связана с дримкор-эстетикой, за счет чего она приобретает черты ирреальности и ностальгический эффект. В центре комнаты стоит большой дом, под ногами земля и трубы, а в углах — паутина.

Куратором выставки выступил художник Андрей Меритский. Он пояснил, что переосмыслил понятие «детство». «Меня больше интересовало не что было когда-то, а про то, что с этим стало сейчас. Как-то все прошло через время. Как оно тянется в бесконечности. Как перебирался мир тогда. И что с ним становится когда, он выходит в реальность»— рассказал куратор выставки Андрей Меритский.

В выставке участвует семь художников, скульпторов и керамистов — Полина Гузеева, Виталий Раутярви, Маша Железнова, Степа Кукуруза, Саша Платочек, Саша Черепанов и Андрей Меритский. Каждый из них работает в своем уникальном медиуме — от керамики и графики до скульптуры и инсталляций.

Все объекты выставки были созданы специально для этой инсталляции. Полина Гузеева редставила свои керамические работы, навеянные воспоминаниями из детства. «Это работа про эмоции, про детство, и про нюансы из которых мы состоим, про травмы и, наверное, про то, что без контрастов жизни мы не можем оценить хорошее»,— сказала она.

«Это замечательно, что мы даем шанс совсем молодым авторам. Это первый институциональный опыт — и он очень успешен», — считает директор Музея андеграунда Ольга Комлева.

Выставка будет открыта для посетителей до 28 сентября.

Полина Бабинцева