«Несмотря на уголовные дела, реальные сроки не получил никто»

По делу футбольного клуба «Торпедо» о договорном матче арбитру грозит до семи лет лишения свободы. Накануне суд отправил его под домашний арест. По данным МВД, судья Богдан Головко получил 1,5 млн руб. от руководства команды за обеспечение необходимого результата в матче с «Камазом». По уголовному делу также проходят владельцы «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. В четверг, 10 июля, исполком РПЛ отстранил их от любой связанной с футболом деятельности на пять и десять лет соответственно. Клуб исключили из премьер-лиги и оштрафовали на 5 млн руб. Помогут ли эти наказания избежать коррупционных скандалов в российском футболе, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Торпедо Москва» Фото: ФК «Торпедо Москва»

Раньше о коррупции в российском футболе только говорили, но в последние годы слухи начали подтверждаться реальными уголовными делами. Все, что сейчас происходит с «Торпедо», лишь звено в длинной цепочке событий. И с каждым годом таких историй становится все больше, а руководство РФС признавать проблему не хочет. Да, виновных вроде как наказывают, но глобально ничего не меняется. Руководители на своих постах, в том числе в судейском корпусе. Конечно же, все недоуменно пожимают плечами, заявляют о нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля и каждый раз делают вид, что произошедшее — неожиданность.

Хотя обвинения в адрес арбитров звучат давно. О схемах, которыми пользуются люди в черном, открыто говорит бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Помимо того, что платят клубы, не забывайте, что еще есть букмекерские конторы. И особенно прогрессивным судьям клубы неинтересны. Он знает, сколько он карточек покажет, допустим, у него есть лимит, он знает, поставит пенальти или нет, то есть он абсолютно точно может провести игру так, как соответствует его интересам, где его какой-то друг, родственник, доверенное лицо сделали неплохую ставку».

Причем некоторые клубы после громких скандалов умудряются вообще избежать наказания. Яркий пример — «Крылья Советов». Губернатор самарской области Вячеслав Федорищев публично признал, что клуб был замешан в не самых честных схемах с судейством, несмотря на это, «Крылышки» остались в РПЛ. При этом в 2022 году клуб «Чайка» убрали в низший дивизион, сейчас то же самое делают с «Торпедо». Надо ли говорить, что, несмотря на уголовные дела, реальные сроки не получил никто. Кстати, в Самаре до сих пор виноватых не нашли, хотя губернатор обещал это сделать и даже пользовался определенным сленгом: «Я прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу».

Но самое главное, что историей с «Торпедо» коррупционные скандалы в нашем футболе, похоже, не завершатся. Есть информация, что в подкупе арбитров замешан еще один российский клуб. Какой, правда, пока не сообщается, но то, что клубы с судьями, как принято говорить в футбольном мире, «работают», сомнений нет ни у кого. Сейчас, например, в списке следствия девять человек из судейского корпуса. Причем система, которую выстроили футбольные чиновники, позволяет арбитрам, по сути, творить на поле все что угодно.

Ведь экспертно-судейская комиссия в большинстве случаев поддерживает судью, на этом не раз акцентировал внимание эксперт в области судейства Леонид Калошин: «Если вы посмотрите сайт РФС, когда они выкладывают решение экспертной комиссии, там всегда заголовки "ЭСК поддержала такого-то". Те, кто принимают решения, забыли о том, что есть два термина — "правильное решение судьи" и "ошибочное решение судьи"».

Безнаказанность поражает беззаконие. И если в истории с «Торпедо» снова накажут лишь тех, чью вину смогут доказать, а подход останется тем же, ничего не изменится. И подобных скандалов будет еще больше. Все мы знаем, что один раз — это случайность, два — совпадение, три — закономерность, а четыре — система.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов