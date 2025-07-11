В Ярославской области строения и машина сгорели из-за грозы

В Ростовском округе в двух селах из-за попадания грозового разряда сгорели баня, нежилой дом, гараж, машина и другое имущество. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ведомства, в селе Дмитрияновское сгорели баня на площади 9 кв.м., гараж на 18 кв.м., две хозпостройки 18 кв.м. с дровами. Кроме того, оплавились четыре окна у соседнего дома. В селе Караш молния ударила в нежилой дом, гараж, машину.

На этих пожарах, произошедших 9 и 10 июля, работали 18 спасателей.

Алла Чижова