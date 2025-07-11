В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Юлии Васильевой на пост омбудсмена

Юлия Васильева претендует на должность уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Ее кандидатуру поддержали депутаты областной думы и Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Срок полномочий текущего омбудсмена Татьяны Загородней истекает в июле 2025 года. Новый уполномоченный будет избран тайным голосованием среди депутатов.

Госпожа Васильева с 2024 года работает в департаменте государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России. Ранее она возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних при правительстве Саратовской области.

Нина Шевченко