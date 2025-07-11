Суд поддержал УФАС в споре с подрядчиком, включенным в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд признал законным решение Пермского УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) победителя конкурса на содержание объектов благоустройства, представившего подложные документы. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В октябре 2024 года МКУ «Содержание объектов благоустройства» провело конкурс на содержание и приведение в нормативное состояние искусственных инженерных сооружений для движения пешеходов. С победителем конкурса — ИП Сайлер Е.В. был заключен контракт стоимостью более 26,3 млн руб. Вскоре контракт был расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика.

Пермское УФАС установило, что победитель закупки в целях необходимого по условиям конкурса подтверждения опыта работ в сферах строительства и благоустройства, представил в заявке на участие недостоверные сведения. Антимонопольное ведомство приняло решение внести сведения о ИП Сайлер Е.В. в РНП сроком на два года. В течение этого периода предпринимателю запрещено участвовать в закупочных процедурах по содержанию объектов благоустройства.

Подрядчик пытался оспорить решение УФАС в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного ведомства.