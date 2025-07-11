Шестерых осудили за взятки на нижегородском оборонном предприятии

Суд в Нижнем Новгороде признал трех бывших сотрудников Научно-исследовательского института оборонно-промышленного комплекса и двух руководителей компаний виновными во взяточничестве, сообщили в региональном СУ СКР.

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В суде установлено, что в 2016-2022 годах сотрудники НИИ за деньги передавали компаниям сведения, необходимые для победы на торгах. Сумма взяток превысила 2 млн руб.

Сотрудников НИИ судили по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в крупном размере»), руководителей компаний — по п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Суд назначил фигурантам от 4 до 7,5 лет лишения свободы условно со штрафами от 1,7 до 2,6 млн руб.

Шестого фигуранта, организатора преступной схемы, осудили на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 млн руб., добавили в нижегородском УФСБ.

Елена Ковалева