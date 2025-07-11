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Бригаде под командованием тольяттинца президент вручил орден Суворова

Указом президента России Владимира Путина 14 отдельная гвардейская бригада войск спецназначения награждена орденом Суворова. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом бригады»,— говорится в президентском указе.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В настоящий момент это воинское соединение выполняет боевые задачи в зоне СВО. Командует бригадой тольяттинец — гвардии полковник Антон Станкевич, почти всю свою военную карьеру прослуживший на командных должностях в Третьей гвардейской бригаде спецназа. Подразделение дислоцировалось в Тольятти, а теперь также находится на СВО.

После начала специальной военной операции для 14-й бригады это уже второй орден, которым ее награждает Владимир Путин. Ранее глава государства отметил заслуги личного состава бригады орденом Кутузова.

Пока это единственное воинское подразделение в структуре ВС РФ, отмеченное орденами Кутузова и Суворова уже в ходе проведения СВО. Обе награды относятся к группе «полководческих орденов». Ими могут отмечаться как командиры воинских соединений, так и сами соединения.

Евгений Чернов