Ульяновск снова хочет стать культурной столицей

Ульяновская область подала документы на получение звания Ульяновском культурной столицы России в 2027 году. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила пресс-служба губернатора Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Культурная столица 2024 года"

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Культурная столица 2024 года"

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общенациональный конкурс городов России «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» (Москва) при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Конкурс проводится с 2023 года и направлен на поддержку культурного развития регионов, демонстрацию их уникальности и повышение туристического потенциала. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие столицы регионов России и иных городов с населением не менее 200 тыс. человек (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). В разные годы победителями становились Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025) и Омск (2026).

На первом этапе конкурса городам необходимо продемонстрировать свой взгляд на свои культурные ресурсы. Заявки подаются через «Госуслуги» и там же рассматриваются экспертами в трех измерениях (история, настоящее и будущее), по 12 оценочным направлениям, среди которых подход к охране историко-культурного наследия, материально-культурные ресурсы, городская среда и урбанистика, экология, туризм и индустрия гостеприимства, образование.

На втором этапе конкурса у прошедших в него городов оцениваются проекты программ, планируемых к реализации в качестве культурной столицы года. Итоги второго этапа будут объявлены 14 декабря. 7 июля завершился прием заявок. Всего по данным портала «Госуслуги», заявки подали 28 городов. Из ПФО кроме Ульяновской области заявку подал только Пермский край.

Отдельно проводится народное голосование на портале «Госуслуги», победитель которого получит отдельную награду. Оно завершится 5 августа этого года. На сегодня, по данным «Госуслуг», по количеству голосов граждан лидирует Челябинск (32885 голосов), следом идут Вологда (28510) и Новосибирск (19348). Также в лидерах Донецк (14902) и Луганск (10598). Ульяновск пока на седьмом месте по количеству голосов (7263).

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова призвала жителей региона проголосовать за Ульяновск, отметив, что руководство области ведет «активную культурную политику». Общественные активисты, напротив, считают, что власти уделяют мало внимания развитию сферы культуры, охране объектов культурного наследия (ОКН), городской среде и экологии.

Напомним, идея объявления культурной столицы уже реализовывалась в начале двухтысячных годов в ПФО. Считалось, что объявление города культурной столицей позволит на этот период привлечь в город туристов, дополнительные средства инвесторов в сфере культуры и т.д. Идею культурной столицы активно поддерживал возглавлявший в то время регион губернатор Сергей Морозов (хотя и тогда вопросы сохранения ОКН и экологии чаще оставались за скобками). 14 сентября 2001 года Ульяновск был объявлен «культурной столицей ПФО-2001». В течение двух месяцев в городе состоялось более 60 различных событий, охватывающих различные сферы культурной жизни, в том числе 17 выставок, 13 фестивалей и конкурсов, концерты, спектакли. В 2004 году победителем конкурса «Культурная столица Поволжья» стал Димитровград, он же в 2016 году получил статус «Культурная столица малых городов России». В 2011 году Ульяновск наряду с белорусским Гомелем стал культурной столицей СНГ.

Сергей Титов, Ульяновск