Силы ПВО сбили семь беспилотников над регионами России

Средства ПВО сбили 7 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены с 11:00 до 11:45 мск. Четыре беспилотника было сбито над Брянской областью. Еще три — над Крымом.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Глава Крыма атаку не комментировал.

По данным военного ведомства, утром над Брянской областью было уничтожено еще три БПЛА. Над Крымом был сбит один беспилотник в период с 10:40 до 10:50 мск.