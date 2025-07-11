Братские могилы советских летчиков, погибших в авиакатастрофах 1943 года возле села Тюлячи Тюлячинского района, включат в Государственный реестр объектов культурного наследия России. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник героям-летчикам включат в реестр наследия Татарстана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН Памятник героям-летчикам включат в реестр наследия Татарстана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

В двух братских могилах похоронены шесть летчиков, погибших в августе и октябре 1943 года. Первый экипаж из 35-го бомбардировочного полка разбился 14 августа — лейтенант Владимир Ходосовцев, младший лейтенант Иван Гордыга и штурман Георгий Диков. Второй экипаж из девятого запасного авиаполка погиб 3 октября — лейтенант Борис Попков, младший лейтенант Петр Колобаев и курсант Владимир Краденов.

По итогам историко-культурной экспертизы предложено включить оба захоронения в реестр в статусе региональных памятников. Отмечается, что памятник находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в дополнительной охране и регулярном уходе.

Архивные исследования показали, что в годы Великой Отечественной войны в авиакатастрофах над Татарстаном погибли около 120 летчиков. В республике располагалась восьмая запасная авиабригада, где переобучали пилотов для полетов на самолетах Пе-2.

Анар Зейналов