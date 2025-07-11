Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 43% к прошлогоднему показателю и на 01.07.2025 года составил 64,4 млрд рублей. Объемы автокредитования по итогам первых 6 месяцев 2025 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,1 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.



8-800-250-57-57. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб . Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону8-800-250-57-57.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»