Прокуратура потребовала от управляющих компаний закрыть выходы на крыши

Прокуратура Заволжского района Ярославля потребовала от управляющих компаний закрыть выходы на крыши. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура проверила сообщения СМИ о детях на крышах многоквартирных домов. В ходе проверки обследовали более 200 зданий, управляемых АО «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» и ООО УК «Заволжский дом».

Надзорный орган выяснил, что управляющие компании допустили проникновение посторонних, включая детей, на крыши и в чердаки, что создает угрозу их жизни и здоровью. Прокуратура направила представления руководству компаний с требованием устранить нарушения. После этого доступ на крыши многоквартирных домов ограничили. Прокуратура будет продолжать следить за безопасностью граждан.

Антон Голицын