На выборы в думу Самары заявился нефтяник с судимостью за распространение порно

На выборы депутатов городской думы Самары выдвинуты пять человек. В списке в числе прочих значится самовыдвиженец Артем Фокин 1992 года рождения. У него имелась судимость за незаконные изготовление и оборот порнографии (ст.73; п. «б» ч. 3 ст. 242; ч. 3 ст. 69 УК РФ). Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Судимость Артема Фокина была погашена в октябре 2022 года. Также о самовыдвиженце известно, что он аффилирован с лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В настоящее время Артем Фокин работает оператором заправочных станций в местной нефтяной компании. Он выдвинут кандидатом на выборы в городскую думу Самары по 27 избирательному округу.

Кроме Артема Фокина, в списке кандидатов в муниципальный парламент значатся еще четыре самовыдвиженца. Это временно неработающий выпускник Самарской академии государственного и муниципального управления Александр Разеев (по 23 избирательному округу) и директор ООО «Актив Индустрия» (компания специализируется на деятельности гостиниц) Владимир Рябушкин (13 округ).

Также на выборы заявились в качестве кандитов выпускник Томского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрий Татаринов (36 округ) и директор ООО «ТрансРесурс» (занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта) Александр Шакиров (9 округ). Выборы в городскую думу Самары пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Георгий Портнов