На СВО погиб командир бригады морпехов Сергей Ильин

В чувашском селе Мусирмы похоронили командира 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты полковник Сергея Ильина. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ильин

Фото: Пресс-служба администрации Урмарского муниципального округа Сергей Ильин

Фото: Пресс-служба администрации Урмарского муниципального округа

«Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции»,— приводит «РИА Новости» сообщение администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.

Сергею Ильину было 40 лет. Он родился в Мусирмах. Окончил Казанское танковое училище. Затем служил во Владивостоке. В 2022 году стал выпускником Московской военной академии Генштаба. В том же году был направлен в зону СВО. Удостоен множества наград. Представлен к награде Герой России.