Дело избившего подростка жителя Нагаево ушло в суд

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело жителя села Нагаево, год назад ударившего подростка алюминиевой банкой, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Следствие установило, что вечером 17 июля 2024 года на парковке у торгового центра в селе Нагаево фигурант конфликтовал с группой молодых людей, сделавших ему замечание из-за неаккуратного управления автомобилем. Обвиняемый ударил алюминиевой банкой по голове 16-летнего подростка, вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал подросткам, а затем скрылся.

На следующий день фигуранта уголовного дела остановили сотрудники Госавтоинспекции пройти проверку на алкоголь он отказался.

Майя Иванова