«День ярославского поля» состоится 19 июля

В Переславле-Залесском 19 июля пройдет межрегиональная аграрная выставка «День ярославского поля», посвященная достижениям фермеров. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На выставке будут представлены разработки российских, в том числе, ярославских, сельхозпроизводителей. Запланировано проведение праздничного шоу, гастрономического фестиваля «Вкусы Ярославии», шоу воздухоплавателей, исторической реконструкции, контактного зоопарка и выступлений ярославских артистов.

Также пройдет деловая программа, в ходе которой обсудят темы генетики и селекции, оптимизации производственных процессов, проблемы кадрового дефицита и профессиональной переподготовки кадров.

Алла Чижова