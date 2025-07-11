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«День ярославского поля» состоится 19 июля

В Переславле-Залесском 19 июля пройдет межрегиональная аграрная выставка «День ярославского поля», посвященная достижениям фермеров. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

На выставке будут представлены разработки российских, в том числе, ярославских, сельхозпроизводителей. Запланировано проведение праздничного шоу, гастрономического фестиваля «Вкусы Ярославии», шоу воздухоплавателей, исторической реконструкции, контактного зоопарка и выступлений ярославских артистов.

Также пройдет деловая программа, в ходе которой обсудят темы генетики и селекции, оптимизации производственных процессов, проблемы кадрового дефицита и профессиональной переподготовки кадров.

Алла Чижова

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