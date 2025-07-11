АО «БЭСК» развивает сотрудничество с Казахстаном

Группа компаний АО «БЭСК» продолжает развивать сотрудничество с дружественными странами. Так, на днях сетевые предприятия АО «БЭСК» посетили казахстанские энергетики. В делегацию вошли представители ТОО «ЭПК-forfait» и ТОО «Межрегионэнерготранзит». Оба предприятия из Костанайской области Казахстана.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Гости ознакомились с электросетевым комплексом Башкирии, его структурой и особенностями. В ходе визита казахстанские коллеги подробно узнали об основных направлениях работы ООО «Башкирэнерго» и его технологических возможностях. Большое внимание было уделено диспетчеризации и оперативному управлению энергосистемой, автоматизации бизнес-процессов, реализации проекта «умных сетей», системе учета электроэнергии и взаимодействию с потребителями. Гостям продемонстрировали работу современного Центра управления сетями, энергообъектов Уфы, а также парк специализированной техники, используемой для обслуживания и ремонта электросетевого оборудования.

Казахстанские энергетики высоко оценили уровень ООО «Башкирэнерго», отметив профессионализм сотрудников, современное оснащение и эффективную организацию работы. Обе стороны выразили уверенность в том, что обмен опытом и знаниями будет способствовать не только повышению квалификации специалистов, но и укреплению дружеских связей между компаниями.

ООО «Башкирэнерго»