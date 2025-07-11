Прокуратура выяснит причины пожара на ТЭЦ-1 в Пензе

Вечером 10 июля в Пензе произошел пожар на ТЭЦ-1. Это привело к массовому отключению электроэнергии и воды. Огонь охватил масляный трансформатор вместимостью объема масла 45 тонн. На месте работали несколько пожарных бригад (50 человек и семь единиц спецтехники).

Пожар начался в 18:03 на ул. Новочеркасская. Вскоре отключились светофоры, и начались перебои с электричеством. Губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении резервной системы электроснабжения. Несмотря на это, некоторые районы остались без воды.

Пожар был локализован к 22:34, и электростанция начала возвращаться к штатному режиму. Однако восстановление электроснабжения заняло еще несколько часов, особенно в Железнодорожном районе. Господин Мельниченко в видеообращении заверил, что подачу электричества и воды восстановят, а угроз больше нет.

В соцсетях появились версии об атаке БПЛА, но глава региона опроверг их, подчеркнув, что беспилотная опасность не объявлялась. Местные жители предполагали, что причиной пожара мог стать скачок напряжения из-за жары и массового включения кондиционеров. Причины происшествия выясняет прокуратура региона.

Теплоэлектроцентраль-1 была введена эксплуатацию в 1943 году. ТЭЦ-1 обеспечивает 89% тепловой энергии для жителей муниципального жилого фонда.

Нина Шевченко