Мост через реку Узян на трассе Толбазы — Красноусольский готов на 88%

Строительная готовность моста через реку Узян составляет 88%, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Капремонт сооружения длиной 39 м проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Рабочие обновили железобетонную конструкцию, уложили новый асфальт на мосту и подходах к нему, построили водосбросные сооружения. Подрядчики монтируют деформационные швы и проводят антикоррозийную обработку металлических элементов. На мосту планируют установить барьеры и перильное ограждения.

Мосте ведет к селу Красноусольский, известному одноименным курортом, а также целебными источниками. Трафик достигает более 3 тыс. автомобилей в сутки.

Во время ремонта движение организовано по временной объездной дороге, регулируемой светофором.

Работы планируют завершить до конца года.

Майя Иванова