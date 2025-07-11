В Самарской области вынесен приговор за серию мошенничеств с оформлением инвалидности

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве. Он признан виновным в шести преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к двум с половиной годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.

Следствие установило, что с сентября 2019 по август 2021 года подсудимый обманул шестерых граждан, обещая помочь им с ускоренным получением документов для оформления инвалидности. За свои услуги он брал деньги, но не собирался выполнять обещания. Суммы, который получал фигурант дела, варьировались от 80 тыс. до 225 тыс. руб.

Георгий Портнов