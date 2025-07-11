В Самарской области вынесен приговор за серию мошенничеств с оформлением инвалидности
Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве. Он признан виновным в шести преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к двум с половиной годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.
Следствие установило, что с сентября 2019 по август 2021 года подсудимый обманул шестерых граждан, обещая помочь им с ускоренным получением документов для оформления инвалидности. За свои услуги он брал деньги, но не собирался выполнять обещания. Суммы, который получал фигурант дела, варьировались от 80 тыс. до 225 тыс. руб.