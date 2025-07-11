В Чувашии депутата Новочебоксарского городского собрания подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, он включил в декларацию ложные сведения о расходах и не доплатил более 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии депутата из Новочебоксарска подозревают в уклонении от налогов на 2,7 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии депутата из Новочебоксарска подозревают в уклонении от налогов на 2,7 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что подозреваемый в период с января 2023 по февраль 2024 года указал в налоговой декларации за 2022 год заведомо ложные сведения о расходах, связанных с приобретением нежилого помещения. В состав затрат он включил расходы на достройку и отделку объекта.

Подозреваемому вменяется ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере). Следователи провели обыски по месту его жительства и изъяли документы. Суд наложил арест на счета и недвижимость фигуранта для возмещения ущерба от преступления. Проводится допрос свидетелей и другие следственные действия.

Анар Зейналов