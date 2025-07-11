В Екатеринбурге пройдет первый православный студенческий форум с участием Дугина

В Екатеринбурге 15 июля пройдет первый православный студенческий форум «Русская мысль из прошлого в будущее». Мероприятие состоится в рамках Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» и направлено на обсуждение роли православного студенчества в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как рассказал координатор форума иеромонах Стефан (Трембовецкий), идея провести форум появилась у инициативной группы студентов в Москве. «Главная задача форума — обсудить, как молодежь, как православные патриотические объединения могут участвовать в развитие России, в развитие нашего отечества»,— прокомментировал он.

Форум пройдет в Уральский институт управления (УИУ РАНХиГС) филиал Президентской академии. Перед началом форума отслужат молебен. Ожидается, что участие в пленарной части по видеосвязи примет директор Высшей политической школы имени И.А. Ильина Александр Дугин.