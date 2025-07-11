В «Gallery 11» в Екатеринбурге открылась выставка Марии Нурматовой «Хрупкое»

В Екатеринбурге в выставочном пространстве «Gallery 11» открылась персональная выставка Марии Нурматовой «Хрупкое», посвященная размышлениям о человеке, его связи с миром и хрупкости восприятия реальности. В экспозиции разнообразные форматы: масляная живопись, линогравюра и цианотипия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка Марии Нурматовой «Хрупкое» в пространстве «Gallery 11» Фото: Дарья Лемешко Выставка Марии Нурматовой «Хрупкое» в пространстве «Gallery 11» Фото: Дарья Лемешко Следующая фотография 1 / 2 Выставка Марии Нурматовой «Хрупкое» в пространстве «Gallery 11» Фото: Дарья Лемешко Выставка Марии Нурматовой «Хрупкое» в пространстве «Gallery 11» Фото: Дарья Лемешко

«Художница исследует повседневность как философский текст: мимолетные взгляды в трамвае, отражения города на дождевой капле, случайные встречи — все это становится частью ее живописного повествования»,— говорится в описании.

Мария Нурматова — живописец и график, активная участница всероссийских и международных выставок, основатель художественной школы «Ультрамарин». Основные направления ее творчества – масляная живопись и печатная графика.

«Мой главный объект исследования — человек. Мы окружены миллионами судеб, которые в определенный момент пересекаются, создавая невероятно мудрый, почти незримый замысел бытия. В жизни каждого из нас появляются нужные люди и ситуации, и наша задача — научиться это замечать и принимать», — отметила художница.

Внимание привлекают такие работы как «Хрупкость». Картина посвящена самой жизни — короткому и непредсказуемому моменту, наполненному уязвимыми событиями, формирующими ткань нашего существования. Картина «Девушка с лимонами» исследует тему памяти и ее ограниченности. Дипломная работа художницы «Вечерний свет» — это диалог с собой.

«В своих работах я обращаюсь к сюжетам, которые может увидеть каждый в своей жизни. Я хочу, чтобы зритель почувствовал что-то родное, светлое и тёплое, задумался о чем-то важном. Во многих моих картинах заключены разные смыслы, а также размышления о будущем, о себе, погружение в себя и поиск своего внутреннего я», — рассказала Мария Нурматова.

Выставка будет работать до 12 августа.

Дарья Лемешко