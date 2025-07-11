ВС УР подтвердил невиновность акушера из Глазова по делу о смерти новорожденного

Верховный суд Удмуртии оставил в силе оправдательный приговор 56-летнему акушеру—гинекологу из Глазова, которого обвиняли в смерти новорожденного, сообщили 11 июля в объединенной пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2021 года в родильном отделении Глазовской межрайонной больницы скончался новорожденный. Следствие обвинило врача в том, что он несвоевременно оценил состояние плода и провел кесарево сечение, что привело к смерти младенца.

Акушеру-гинекологу вменялось причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК, до трех лет лишения свободы). Глазовский райсуд Удмуртии рассмотрел уголовное дело 10 апреля и признал врача невиновным, установив, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Приговор обжаловали гособвинитель и представители потерпевшей. Они указали на доказанность вины врача и просили вынести обвинительный приговор, однако Верховный суд Удмуртии оставил его без изменения, апелляционную жалобу и представление — без удовлетворения.