В Уфе без воды остались девять жилых домов и детсад

В Кировском районе Уфы горячую воду отключили в семи зданиях, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города. В зоне ограничения шесть многоквартирных домов на улицах Гафури, Свердлова и Коммунистической, а также детский сад №144. Проблему устранят сотрудники МУП УИС.

Без горячей и холодной воды остался дом 173 на Революционной улице в Советском районе. В Орджоникидзевском районе холодную воду отключили в домах 27 и 27/1 на Уфимском шоссе. Ремонтные работы проводят работники ГУП «Уфаводоканал».

Венера Хисамова