В Давлекановском районе на торги за 150 млн рублей выставили электросети

Администрация Давлекановского района выставила на торги 696 объектов электросетевого хозяйства, которые находятся в муниципальной собственности. Начальная цена лота составляет 150,6 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 30,12 млн руб.

Аукцион назначен на 11 августа, заявки принимаются до 14 июля.

Имущество до октября этого года обременено договором аренды. Новый собственник сможет получать доходы от сдачи в аренду сетей.

Победитель конкурса должен будет продолжать поставлять электроэнергию потребителм, а также реализовать инвестиционную программу: в 2026 году реконструировать сети в селах Старомрясово и Курятмясово, деревне Сергиполь, в 2027 году — в деревне Янги-Турмуш, в 2028 — в деревне Ворошилово, в 2029–2030 годах — в деревне Казанкулово, в 2031 году — в деревне Тамбовке.

Майя Иванова