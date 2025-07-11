В Брянской области арестованы двое мужчин по делу о госизмене в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчины дали признательные показания. Суд санкционировал их аресты, сообщили «Ъ» в центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, задержанные занимались приемом на российской территории деталей оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые им сбрасывали с дронов. В дальнейшем эту экипировку предполагалось применить в террористической деятельности.

Согласно видеоролику, который распространила ФСБ, один из арестованных сообщил на допросе, что с апреля 2024 года организовывал на российской территории несколько схронов по заданию украинской стороны. Как минимум в одном из схронов хранились пистолеты Макарова с глушителями.

По месту жительства одного из арестованных нашли пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, детонаторы и взрывчатку, а также FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой для сброса взрывных устройств.

Как сообщили в спецслужбе, действия мужчин курировались из-за рубежа: им передавали инструкции по управлению дронами, по выявлению и уничтожению средств радиоэлектронной борьбы, а также по изготовлению СВУ и сборке огнестрельного оружия. Угловное дело расследуется по статьям о госизмене (ст.275 УК) и незаконном хранении взрывных устройств (ч.3 ст. 222.1 УК).