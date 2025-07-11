«Татнефть» вложит 20 млрд рублей в развитие кампуса Высшей школы нефти

Компания «Татнефть» вложит более 20 млрд руб. в развитие кампуса Высшей школы нефти. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов на полях Международного молодежного нефтегазового форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Татнефть» вложит более 20 млрд рублей в развитие кампуса Высшей школы нефти Фото: Влас Северин, Коммерсантъ «Татнефть» вложит более 20 млрд рублей в развитие кампуса Высшей школы нефти Фото: Влас Северин, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 «Татнефть» вложит более 20 млрд рублей в развитие кампуса Высшей школы нефти Фото: Влас Северин, Коммерсантъ «Татнефть» вложит более 20 млрд рублей в развитие кампуса Высшей школы нефти Фото: Влас Северин, Коммерсантъ

Строительство комплекса планируется завершить до 2027–2028 годов. На территории кампуса возведут общественный центр, еще одно здание общежития и жилые дома.

Кампус «Высшей школы нефти» занимает площадь 15,5 гектара. В эксплуатацию уже введены здания общежития, лабораторно-исследовательский корпус, спортивный центр и жилые дома.

Влас Северин