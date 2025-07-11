Региону отказали во взыскании денег с бывшего партнера по созданию океанариума

Минимущества Нижегородской области получило судебный отказ о взыскании 53 млн руб. с АО «ВЭБ Инфраструктура» (ранее Федеральный центр проектного финансирования, дочка госкорпорации ВЭБ)».

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Спор касался претензий по несостоявшемуся проекту строительства океанариума с гостиницей и парком развлечений в городе Бор. Этот проект был презентован в 2016 году, для его реализации Нижегородская область вместе с дочерним обществом ВЭБ создали хозяйственное партнерство «Нижегородская корпорация развития» (НКР).

Федеральный партнер начинал финансировать проектирование океанариума на Бору, который затем предполагалось строить по концессии. Однако в конце 2016 года дочка ВЭБ проголосовала против утверждения проектно-сметной документации. Затем партнер региона прекратил финансировать совместный проект, потеряв к нему всякий интерес из-за смены приоритетов в своей инвестиционной деятельности.

В результате НКР обанкротилась. Под предоставленное ВЭБ заемное финансирование областные власти закладывали здание «Атомэнергопроекта» на площади Свободы. Поэтому в 2023 году минимущества было вынуждено просить 47 млн руб. из бюджета на выкуп кредиторской задолженности, чтобы не потерять недвижимость.

Ранее областному министерству удалось взыскать с «ВЭБ Инфраструктура» 28 млн руб. задолженности перед компанией-проектировщиком, отбившись от привлечения бюджета к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве партнерства.

Иван Сергеев