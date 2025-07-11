На муниципальные выборы в Башкирии выдвинулись 194 кандидата

На выборы в органы местного самоуправления Башкирии выдвинулись 194 человека, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Башкирии.

112 кандидатов представляют «Единую Россию», 46 — ЛДПР. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула девять потенциальных участников выборов, КПРФ — четырех претендентов. 23 кандидата — самовыдвиженцы.

Выдвижение не означает участия в избирательной кампании, так как решения о заверении списков и регистрации кандидатов будут принимать местные избиркомы.

В большинстве муниципалитетов выдвижение кандидатов продлится до 15–17 июля.

14 сентября в Башкирии пройдут выборы в 151 муниципалитете (от сельских до районных советов), на которых будут распределены 250 мандатов. Основные кампании пройдут в горсоветы Бирска и Белорецка. Принять участие в выборах изъявили желание все политические партии, представленные в Курултае Башкирии.

Идэль Гумеров