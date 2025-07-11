Под Волгоградом поезд травмировал двухлетнего мальчика, организована проверка

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к проверке по факту травмирования двухлетнего мальчика на железной дороге в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно релизу, ребенка вечером накануне, 10 июля, травмировал пассажирский поезд. Произошло это на 236 км железнодорожной станции Суровикино Волгоградского региона Приволжской железной дороги Волгоградской области.

Состояние мальчика оценивалось как тяжелое, его увезли в лечебное учреждение. Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов