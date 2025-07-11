В Татарстане трех жителей Набережных Челнов обвиняют в организации деятельности экстремистской организации в период с 2017 по 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане троих жителей Челнов обвинили в организации экстремистской группы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане троих жителей Челнов обвинили в организации экстремистской группы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемые являлись приверженцами организации, деятельность которой Верховный суд России признал экстремистской и запретил. Они вовлекали в группу новых членов, пропагандировали ее идеи, проводили собрания сторонников и собирали с них денежные средства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов