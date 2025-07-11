СК начал проверку после исчезновения девочки в реке в Волгоградской области

Урюпинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области организовал проверку по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в акватории реки Хопер. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 10 июля, девочка вместе с родственниками находилась на отдыхе на берегу реки в станице Добринская Урюпинского района. Когда несовершеннолетняя купалась в водоеме, попала в водоворот и исчезла под водой. Рядом находилась взрослая женщина, которую тоже втянуло в омут, но в итоге она выбралась из воды без посторонней помощи.

К поисковым мероприятиям присоединились водолазы. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, место, где девочка отдыхала с родственниками, не оборудовано для купания.

Павел Фролов