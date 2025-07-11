«Молот» примет участие в международном турнире

С 31 июля по 3 августа в Солигорске (Беларусь) пройдет товарищеский хоккейный турнир Soligorsk Summer Cup. Свое участие подтвердили ХК «Шахтер» (Беларусь), ХК «Лида» (Беларусь), ХК «Молот» (Пермь) и ХК «АКМ» (Тула). Как сообщает пресс-служба пермского клуба, турнир пройдет по круговой системе, по которой каждая команда сыграет с каждой командой один раз. Победитель турнира определяется по наибольшему количеству набранных очков.

«Молот» впервые станет участником этих соревнований. В то же время в плане подготовки пермского клуба к новому сезону отсутствует домашний турнир «Кубок Прикамья», который в прошлом сезоне стал называться «Кубок губернатора Пермского края».

Напомним, что накануне «Молот» объявил о продлении контракта с капитаном команды Арсением Ерохиным. В минувшем сезоне 30-летний защитник провел 43 матча, в которых набрал 20 (6+14) баллов за результативность при показателе полезности «–5».

По итогам сезона Арсений Ерохин стал лучшим снайпером среди защитников пермского клуба.