Пассажиропоток на «Ласточках» в сообщении с Нижним Новгородом сократился

В первом полугодии 2025 года пассажиропоток на скоростных поездах «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом сократился. По данным Горьковской железной дороги, за шесть месяцев этого года перевезли 1,9 млн человек, за тот же период 2024 года было около 2 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По маршруту Нижний Новгород — Москва перевезено около 1,8 млн пассажиров (почти без изменений), по маршруту Нижний Новгород — Киров пассажиропоток снизился с 92 тыс. до 80 тыс. человек (на13%). При этом по маршруту Нижний Новгород — Иваново перевезено на 23% больше пассажиров — 43,5 тыс.

Галина Шамберина