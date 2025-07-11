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Горячая картошка

Цены на картофель в России в 2025 году лидируют по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Как сообщает Росстат, с начала года по 26 мая клубнеплод подорожал в 1,6 раза, при этом только в апреле рост составил 20,2%. В Татарстане картофель за год вырос в цене почти в три раза.

Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке
Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке

Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке

Фото: Минсельхозпрод РТ

Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке

Фото: Минсельхозпрод РТ

Как отмечают аналитики, к росту цен привели уменьшение посевных площадей под эту культуру, дефицит хранилищ, увеличение затрат на выращивание культуры. Цифры на ценниках стали уменьшаться лишь летом. В минсельхозпроде РТ рассчитывают на хороший урожай в этом году, в том числе и потому, что площади посадки клубнеплодов увеличили на 1,2 тыс. гектаров — до 5,6 тыс. гектаров.

Сезонные игры

Рост цен на картофель в Татарстане, как и в целом по России, нынешней весной бил рекорды. Например, по сравнению с апрелем 2024 года в мае 2025 года разница оказалась почти трехкратной (с 26,71 до 75,6 руб. в розницу). В некоторых магазинах формата «у дома» в мае-начале июня цифры на ценниках поднялись до 150 руб., намного опередив цены на сезонные яблоки. Снижаться стоимость картофеля стала лишь в середине июня.

В татарстанском УФАС объяснили ситуацию сезонным ростом цен. «Нарушение антимонопольного законодательства не усматривается. Имеются сезонные факторы. В республике обеспеченность этим продуктом достаточно высокая», — сказал заместитель руководителя татарстанского подразделения ведомства Андрей Розенталь.

«О каком сезонном повышении цен идет речь, когда такая разница в стоимости? — не согласен с выводом председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. — К тому же импорт картофеля в страну значительно увеличился. А ведь „второй хлеб“ выращивается в нашей полосе и является одним из важных продуктов питания».

По данным информационной системы ФГИС «Аргус-Фито», с начала 2025 года по состоянию на 7 мая импорт картофеля в РФ вырос в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом минувшего года — со 124,8 тыс. тонн до 432,2 тыс. т.

Египет увеличил поставки в 4,5 раза– с 59,3 до 266,3 тыс. тонн, Пакистан в 4,4 раза — с 1,9 до 8,2 тыс. тонн, Казахстан — с 448 тонн до 7 тыс. тонн, Армения — с 490 тонн до 5,1 тыс. тонн. Кроме того, за этот период ввезено 30,4 тыс. тонн картофеля из Грузии. В прошлом году поставки не были зарегистрированы.

В погребе — густо

В личных подворьях весной у многих жителей села полные погреба картошки, а оптом продать некому, делится наблюдениями Камияр Байтемиров. К примеру, торговые сети она не интересует — по качеству не проходит, не хватает объема поставок.

«Мы бы посадили картошку, уменьшив площадь под сено, если бы знали, что осенью урожай заберет Татпотребсоюз, как это было в 2000-х годах, — объясняет житель Кукморского района Рустам Асатуллин. — Сейчас картошкой засаживаем всего несколько соток, для семьи этого хватает. А раньше, кроме него, выращивали помногу и морковь, и лук-чернушку».

«Действительно ретейлерам обычно интереснее закупать через посредников за рубежом. Все участники цепочки получают выгоду, кроме конечного потребителя. А для того, чтобы брать картофель у населения, у нас не хватает главного — инфраструктуры, где бы концентрировался урожай, –комментирует Камияр Байтемиров. — Республике нужны современные картофелехранилища с оборудованием для сортировки, перебирания, обработки клубня. Потребители ведь хотят покупать отборную мытую картошку или даже очищенную и нарезанную. Такая продукция дает хорошую добавленную стоимость».

Высокотехнологичные картофелехранилища — дело затратное, это вопрос будущего. Сейчас нужны хотя бы хранилища, позволяющие просто длительно хранить клубнеплод, поскольку выгоднее реализовывать продукцию в течение зимы и ранней весной, поясняет глава Ассоциации фермеров.

В Татарстане около сотни овощехранилищ общей мощностью порядка 150 тыс. тонн (причем с 2016 года в республике построены 15 картофеле- и овощехранилищ на 65 тыс. т). Но этого недостаточно, поскольку урожай, собранный агроорганизациями РТ, составляет порядка миллиона тонн.

Но процесс идет. Например, в Тукаевском районе сельхозкооператив фермера Минталипа Минеханова строит уже вторую очередь универсального хранилища на 2 тыс. тонн для сохранения картофеля, моркови и столовой свеклы. В нем будет система управления работой оборудования, процессов вентиляции, охлаждения, нагревания, увлажнения и дезинфекции воздуха, а также система упаковки и загрузки овощей. Как рассказывает фермер, помог грант от минсельхозпрода РТ на 30 млн руб. к этой сумме кооператив добавил столько же собственных средств.

«В республике еще 15 — 20 лет тому назад не было примеров такого подъема цен, потому что работала созданная в советские годы система „от поля до прилавка“ — „Татплодоовощпром“. Благодаря этому всегда хватало продукции до нового урожая, — отмечает доктор сельскохозяйственных наук, экс-заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. — Кроме того, функционировало реальное государственное регулирование по социально значимым продуктам. Посредникам и предприятиям торговли не давали без меры повышать стоимость». Ничего не мешает и сейчас наладить похожую систему, убежден Тахир Хадеев.

«Я не вижу ничего плохого в ужесточении регулирования цен на социально значимые продукты. Не надо позволять перекупщикам и ретейлерам диктовать свои правила, залезая в карман покупателей, — полагает эксперт. — У населения должна быть уверенность, что государство не даст раскачать цены. Поскольку в последние годы мы сталкиваемся с весенним дефицитом продукции и вследствие этого ростом цен не первый раз, это говорит о том, что недостаточно внимания уделяем обеспечению картофелем в течение года: не следим за его запасами на складах, не прогнозируем поведение потребителей. Не учитываются и объективные риски в производстве. Кроме того, агрофирмы и ЛПХ должны иметь контракты на реализацию будущего урожая, это государственная задача — об этом надо побеспокоиться. Участникам рынка и самим необходимо защищать свои интересы, например, создав работающую ассоциацию производителей картофеля».

Из производителей — в покупатели

Сегодня в Татарстане лидерами по площадям под картофель являются крупные агрокомпании. Например, агрофирма «Чистопольская» засаживает картофелем около 2100 гектаров, агрофирма «Кырлай» — 1200 гектаров. По несколько сотен гектаров отведены под картофель в агрофирмах «Нармонка», «Вятские зори» и «Игенче».

То, что ставка делается на крупных производителей — это уязвимое место, предупреждает Тахир Хадеев. «Если один или два из них уйдут с рынка, это приведет к резкому падению производства, — поясняет Тахир Хадеев. — Вместо того чтобы производить и продавать клубнеплод, сельчане сами становятся покупателями».

Не подсолнухом единым

Благоприятные погодные условия и высокая урожайность в 2023 году привели к снижению цен на картофель, а следом — к переходу многих производителей на более доходные культуры. Отчасти именно этим объясняется дефицит клубнеплодов российского производства весной 2025 года.

«В соответствии с приказом Минздрава РФ от 2016 года „Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания“ полагается 90 кг картофеля на человека в год, — сообщает Тахир Хадеев. — Это социальный продукт, который в состоянии купить и пенсионеры, и бюджетники. Если в феврале татарстанского или отечественного картофеля уже нет в наличии, и мы вынуждены закупать его за границей, нарушаются положения закона о продовольственной безопасности. По статистике, РТ имеет неплохие объемы производства, так что вопрос в другом: обеспечиваются ли необходимые объемы хранения и заключение долговременных договоров с производителями».

В республике уже принимаются меры для решения «картофельного вопроса». Так, по сообщению минсельхозпрода РТ, в 2025 году площади посадки клубнеплодов увеличили на 1,2 тыс. гектаров — до 5,6 тыс. гектаров.

«Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужен завод по его переработке — не все нам заниматься зерном и подсолнечником, — считает Тахир Хадеев. — Специалисты, экспертное сообщество, соответствующие госведомства должны вместе выработать конкретную программу для развития производства и переработки картофеля».

«Рост цен на картофель связан с несколькими ключевыми факторами, –подчеркивает старший преподаватель кафедры экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к. э. н. Рената Парфилова. — Во-первых, уже упомянутое уменьшение посевных площадей под картофель из-за невысокой рентабельности культуры, что вызвано, в том числе, увеличением затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, общая инфляция, которая поднимает стоимость топлива, средств защиты растений, удобрений, а также заработных плат в агросекторе».

По мнению эксперта, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить цены, необходимо сосредоточиться на поддержке фермеров через государственные субсидии и программы стимулирования производства.

«Важно внедрять инновационные технологии, повышающие урожайность, и развивать логистическую инфраструктуру для минимизации издержек. Комплексный подход позволит снизить себестоимость картофеля и сделать продукт более доступным», — подытоживает Рената Парфилова.

Сейчас наблюдается снижение розничных цен на картофель по сравнению с весенним уровнем, поскольку из южных регионов страны ведется массовая поставка продукции нового урожая, информируют в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В силу сезонности стоимость начинает подниматься в октябре. Но в это время на территории республики уже работают сельхозярмарки, где продукция предлагается по доступным ценам. Погодные условия этого года позволяют надеяться на хороший урожай.

В регионе производится 1,2-1,3 млн тонн картофеля в год, что многократно превышает потребность татарстанцев. Весной клубнеплод поставлялся в РТ из стран Средней Азии, Узбекистана, Египта через распределительные центры Москвы, отмечают в минсельхозпроде республики.

Для развития производства картофеля самозанятыми в личных подсобных хозяйствах им дается возможность получения субсидий. Ставки субсидирования с 2025 года в Татарстане выросли с 9 до 18 руб. за килограмм реализованного картофеля.

В министерстве также сообщили, что в Чистопольском районе после сбора урожая начнет работу завод по производству картофеля фри мощностью до 36 тыс. тонн в год. Специально для этого посадили 1 тыс. гектаров картофеля особых сортов. Как рассказал гендиректор управляющей компании АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков, при успешной реализации первой очереди в 2028 году будет запущена вторая. Инвестиций в предприятие составляют 3 млрд руб.

Венера Вольская