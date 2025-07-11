Горячая картошка

Цены на картофель в России в 2025 году лидируют по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Как сообщает Росстат, с начала года по 26 мая клубнеплод подорожал в 1,6 раза, при этом только в апреле рост составил 20,2%. В Татарстане картофель за год вырос в цене почти в три раза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке

Фото: Минсельхозпрод РТ Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужны заводы по его переработке

Фото: Минсельхозпрод РТ

Как отмечают аналитики, к росту цен привели уменьшение посевных площадей под эту культуру, дефицит хранилищ, увеличение затрат на выращивание культуры. Цифры на ценниках стали уменьшаться лишь летом. В минсельхозпроде РТ рассчитывают на хороший урожай в этом году, в том числе и потому, что площади посадки клубнеплодов увеличили на 1,2 тыс. гектаров — до 5,6 тыс. гектаров.

Сезонные игры

Рост цен на картофель в Татарстане, как и в целом по России, нынешней весной бил рекорды. Например, по сравнению с апрелем 2024 года в мае 2025 года разница оказалась почти трехкратной (с 26,71 до 75,6 руб. в розницу). В некоторых магазинах формата «у дома» в мае-начале июня цифры на ценниках поднялись до 150 руб., намного опередив цены на сезонные яблоки. Снижаться стоимость картофеля стала лишь в середине июня.

В татарстанском УФАС объяснили ситуацию сезонным ростом цен. «Нарушение антимонопольного законодательства не усматривается. Имеются сезонные факторы. В республике обеспеченность этим продуктом достаточно высокая», — сказал заместитель руководителя татарстанского подразделения ведомства Андрей Розенталь.

«О каком сезонном повышении цен идет речь, когда такая разница в стоимости? — не согласен с выводом председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. — К тому же импорт картофеля в страну значительно увеличился. А ведь „второй хлеб“ выращивается в нашей полосе и является одним из важных продуктов питания».

По данным информационной системы ФГИС «Аргус-Фито», с начала 2025 года по состоянию на 7 мая импорт картофеля в РФ вырос в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом минувшего года — со 124,8 тыс. тонн до 432,2 тыс. т.

Египет увеличил поставки в 4,5 раза– с 59,3 до 266,3 тыс. тонн, Пакистан в 4,4 раза — с 1,9 до 8,2 тыс. тонн, Казахстан — с 448 тонн до 7 тыс. тонн, Армения — с 490 тонн до 5,1 тыс. тонн. Кроме того, за этот период ввезено 30,4 тыс. тонн картофеля из Грузии. В прошлом году поставки не были зарегистрированы.

В погребе — густо

В личных подворьях весной у многих жителей села полные погреба картошки, а оптом продать некому, делится наблюдениями Камияр Байтемиров. К примеру, торговые сети она не интересует — по качеству не проходит, не хватает объема поставок.

«Мы бы посадили картошку, уменьшив площадь под сено, если бы знали, что осенью урожай заберет Татпотребсоюз, как это было в 2000-х годах, — объясняет житель Кукморского района Рустам Асатуллин. — Сейчас картошкой засаживаем всего несколько соток, для семьи этого хватает. А раньше, кроме него, выращивали помногу и морковь, и лук-чернушку».

«Действительно ретейлерам обычно интереснее закупать через посредников за рубежом. Все участники цепочки получают выгоду, кроме конечного потребителя. А для того, чтобы брать картофель у населения, у нас не хватает главного — инфраструктуры, где бы концентрировался урожай, –комментирует Камияр Байтемиров. — Республике нужны современные картофелехранилища с оборудованием для сортировки, перебирания, обработки клубня. Потребители ведь хотят покупать отборную мытую картошку или даже очищенную и нарезанную. Такая продукция дает хорошую добавленную стоимость».

Высокотехнологичные картофелехранилища — дело затратное, это вопрос будущего. Сейчас нужны хотя бы хранилища, позволяющие просто длительно хранить клубнеплод, поскольку выгоднее реализовывать продукцию в течение зимы и ранней весной, поясняет глава Ассоциации фермеров.

В Татарстане около сотни овощехранилищ общей мощностью порядка 150 тыс. тонн (причем с 2016 года в республике построены 15 картофеле- и овощехранилищ на 65 тыс. т). Но этого недостаточно, поскольку урожай, собранный агроорганизациями РТ, составляет порядка миллиона тонн.

Но процесс идет. Например, в Тукаевском районе сельхозкооператив фермера Минталипа Минеханова строит уже вторую очередь универсального хранилища на 2 тыс. тонн для сохранения картофеля, моркови и столовой свеклы. В нем будет система управления работой оборудования, процессов вентиляции, охлаждения, нагревания, увлажнения и дезинфекции воздуха, а также система упаковки и загрузки овощей. Как рассказывает фермер, помог грант от минсельхозпрода РТ на 30 млн руб. к этой сумме кооператив добавил столько же собственных средств.

«В республике еще 15 — 20 лет тому назад не было примеров такого подъема цен, потому что работала созданная в советские годы система „от поля до прилавка“ — „Татплодоовощпром“. Благодаря этому всегда хватало продукции до нового урожая, — отмечает доктор сельскохозяйственных наук, экс-заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. — Кроме того, функционировало реальное государственное регулирование по социально значимым продуктам. Посредникам и предприятиям торговли не давали без меры повышать стоимость». Ничего не мешает и сейчас наладить похожую систему, убежден Тахир Хадеев.

«Я не вижу ничего плохого в ужесточении регулирования цен на социально значимые продукты. Не надо позволять перекупщикам и ретейлерам диктовать свои правила, залезая в карман покупателей, — полагает эксперт. — У населения должна быть уверенность, что государство не даст раскачать цены. Поскольку в последние годы мы сталкиваемся с весенним дефицитом продукции и вследствие этого ростом цен не первый раз, это говорит о том, что недостаточно внимания уделяем обеспечению картофелем в течение года: не следим за его запасами на складах, не прогнозируем поведение потребителей. Не учитываются и объективные риски в производстве. Кроме того, агрофирмы и ЛПХ должны иметь контракты на реализацию будущего урожая, это государственная задача — об этом надо побеспокоиться. Участникам рынка и самим необходимо защищать свои интересы, например, создав работающую ассоциацию производителей картофеля».

Из производителей — в покупатели

Сегодня в Татарстане лидерами по площадям под картофель являются крупные агрокомпании. Например, агрофирма «Чистопольская» засаживает картофелем около 2100 гектаров, агрофирма «Кырлай» — 1200 гектаров. По несколько сотен гектаров отведены под картофель в агрофирмах «Нармонка», «Вятские зори» и «Игенче».

То, что ставка делается на крупных производителей — это уязвимое место, предупреждает Тахир Хадеев. «Если один или два из них уйдут с рынка, это приведет к резкому падению производства, — поясняет Тахир Хадеев. — Вместо того чтобы производить и продавать клубнеплод, сельчане сами становятся покупателями».

Не подсолнухом единым

Благоприятные погодные условия и высокая урожайность в 2023 году привели к снижению цен на картофель, а следом — к переходу многих производителей на более доходные культуры. Отчасти именно этим объясняется дефицит клубнеплодов российского производства весной 2025 года.

«В соответствии с приказом Минздрава РФ от 2016 года „Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания“ полагается 90 кг картофеля на человека в год, — сообщает Тахир Хадеев. — Это социальный продукт, который в состоянии купить и пенсионеры, и бюджетники. Если в феврале татарстанского или отечественного картофеля уже нет в наличии, и мы вынуждены закупать его за границей, нарушаются положения закона о продовольственной безопасности. По статистике, РТ имеет неплохие объемы производства, так что вопрос в другом: обеспечиваются ли необходимые объемы хранения и заключение долговременных договоров с производителями».

В республике уже принимаются меры для решения «картофельного вопроса». Так, по сообщению минсельхозпрода РТ, в 2025 году площади посадки клубнеплодов увеличили на 1,2 тыс. гектаров — до 5,6 тыс. гектаров.

«Для стабилизации производства картофеля Татарстану нужен завод по его переработке — не все нам заниматься зерном и подсолнечником, — считает Тахир Хадеев. — Специалисты, экспертное сообщество, соответствующие госведомства должны вместе выработать конкретную программу для развития производства и переработки картофеля».

«Рост цен на картофель связан с несколькими ключевыми факторами, –подчеркивает старший преподаватель кафедры экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к. э. н. Рената Парфилова. — Во-первых, уже упомянутое уменьшение посевных площадей под картофель из-за невысокой рентабельности культуры, что вызвано, в том числе, увеличением затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, общая инфляция, которая поднимает стоимость топлива, средств защиты растений, удобрений, а также заработных плат в агросекторе».

По мнению эксперта, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить цены, необходимо сосредоточиться на поддержке фермеров через государственные субсидии и программы стимулирования производства.

«Важно внедрять инновационные технологии, повышающие урожайность, и развивать логистическую инфраструктуру для минимизации издержек. Комплексный подход позволит снизить себестоимость картофеля и сделать продукт более доступным», — подытоживает Рената Парфилова.

Сейчас наблюдается снижение розничных цен на картофель по сравнению с весенним уровнем, поскольку из южных регионов страны ведется массовая поставка продукции нового урожая, информируют в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В силу сезонности стоимость начинает подниматься в октябре. Но в это время на территории республики уже работают сельхозярмарки, где продукция предлагается по доступным ценам. Погодные условия этого года позволяют надеяться на хороший урожай.

В регионе производится 1,2-1,3 млн тонн картофеля в год, что многократно превышает потребность татарстанцев. Весной клубнеплод поставлялся в РТ из стран Средней Азии, Узбекистана, Египта через распределительные центры Москвы, отмечают в минсельхозпроде республики.

Для развития производства картофеля самозанятыми в личных подсобных хозяйствах им дается возможность получения субсидий. Ставки субсидирования с 2025 года в Татарстане выросли с 9 до 18 руб. за килограмм реализованного картофеля.

В министерстве также сообщили, что в Чистопольском районе после сбора урожая начнет работу завод по производству картофеля фри мощностью до 36 тыс. тонн в год. Специально для этого посадили 1 тыс. гектаров картофеля особых сортов. Как рассказал гендиректор управляющей компании АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков, при успешной реализации первой очереди в 2028 году будет запущена вторая. Инвестиций в предприятие составляют 3 млрд руб.

Венера Вольская