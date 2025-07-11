В Удмуртии учреждено денежное поощрение педагогам—победителям местных конкурсов

В Удмуртии учреждено денежное поощрение педагогам—победителям серии республиканских конкурсов, следует из указа главы региона. Документ опубликован на сайте правительства республики 9 июля. Размер единоразовой выплаты составляет 57,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В указе перечислены четыре республиканских конкурса, по которым предусмотрено денежное поощрение: «Учитель года Удмуртии», «Лучший учитель родного языка и литературы», «Мастер года Удмуртии» и «Сердце отдаю детям». Конкурсы будут проведены в 2025 году.