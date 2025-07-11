Южноуральца осудили на 17 лет за участие в террористической организации

Центральный окружной военный суд признал ранее судимого жителя Челябинской области виновным в поддержке террористической организации «Маньяки Культ Убийц» (признана террористической и запрещена в РФ) и склонении другого человека к участию в ее деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что южноуралец, разделяя радикальные взгляды террористической организации, выполнял указания ее участников и искал новых лиц для вовлечения в деятельность незаконного движения. Одного из таких людей он уговаривал присоединиться к ним в ходе переписки в мессенджерах.

Приговор не вступил в законную силу.